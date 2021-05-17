ليست قضية هجرة.. حاكم سبتة المحتلة يستنجد بالحكومة المركزية

هبة بريس- مكتب طنجة

اعتبر خوان فيفاس حاكم مدينة سبتة المحتلة ، أن ما حدث في الساعات الأخيرة بالمدينة السليبة ،يستوجب «الوحدة والمسؤولية»، لافتا الى أن الأمر لايتعلق بقضية هجرة ، وإنما بإعادة الحياة الطبيعية على الحدود مع سبتة.

وطالب خوان فيفاس في تصريح للصحافة المحلية ،من الحكومة المركزية التدخل لمساعدة الثغر المحتل على استعادة ما أسماه “الوضع الطبيعي” قائلا :”يجب استعادة الوضعية الطبيعية على الفور وبقوة”.

وفي أكبر هجرة جماعية في تاريخ سبتة المحتلة، وصل أزيد من 2700 مغربي، بينهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، حسب ما أوردته جريدة “ألفارو” الإسبانية.

ودخل عدد من المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة سباحةً وعبر القوارب المطاطية وعلى الأقدام بعد اجتياز السياج الحدودي مع الفنيدق وبليونش، وذلك منذ فجر اليوم الإثنين.

وتمكن المهاجرين من بلوغ مدينة سبتة دون أن يواجهوا أي عقبات، معتبرة أن عدم تدخل السلطات المغربية مرده التوتر في العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وإسبانيا.

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