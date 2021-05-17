المساعدات الإنسانية لفلسطين.. طائرة عسكرية ثالثة تغادر نحو القاهرة
المساعدات الإنسانية لفلسطين

مساعدات عاجلة للفلسطينيين ..مغادرة طائرة عسكرية في اتجاه القاهرة

2021-05-17 / 10:55 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

بتعليمات من الملك محمد السادس، غادرت طائرة عسكرية، مساء اليوم الاثنين، القاعدة الجوية الثالثة للقوات الملكية الجوية بالقنيطرة، في اتجاه العاصمة المصرية القاهرة وعلى متنها مساعدات إنسانية عاجلة، لفائدة السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووصلت صباح أمس الأحد، الدفعة الثانية من المساعدات إلى مطار ماركا المدني بالعاصمة الاردنية عمان.

وحطت في وقت سابق أمس الأحد، بنفس المطار الأردني، طائرة أولى على متنها مواد غذائية أساسية وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية، ومن المنتظر نقل هذه المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية بواسطة شاحنات عبر الجسر الحدودي بين الأردن وفلسطين، ثم عبر الحدود بين مصر وفلسطين (قطاع غزة).

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