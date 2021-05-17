غارات إسرائيلية مكثفة على غزة وأكثر من 200 شهيد منذ بدء العدوان

هبة بريس ـ وكالات

يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، واستشهد أكثر من 200 شخص، في حين تتكاتف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأعلن مصدر في حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة استشهاد قائد لواء الشمال في سرايا القدس الجناح العسكري للحركة حسام أبو هربيد في غارة استهدفت سيارته.

وأضافت الحركة أن “أبو هربيد استشهد خلال تنقله بين ميادين الجهاد وثغور المواجهة ومتابعة سير عمليات المقاومة في محافظة شمال قطاع غزة”.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان استهداف أبو هربيد، وقال إنه “كان قائدا في المنظمة لأكثر من 15 عاما، وكان وراء عدة هجمات صاروخية مضادة للدبابات ضد مدنيين إسرائيليين (…)، قاد باستمرار إطلاق صواريخ ضد إسرائيل وإطلاق نار على جنود جيش الدفاع”.

من جانبه، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة “سنقاتل الإسرائيليين على مدار الوقت، وسنستمر في قتالهم حتى يرحلوا”، مضيفا “نوقع الخسائر بالعدو ونذل كبرياءه، والمعركة لم تنته بعد”.

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