إخلاء ألف شخص بسبب الحرائق المشتعلة في لوس أنجلوس

هبة بريس ـ وكالات

أصدرت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أوامر بإخلاء حوالي ألف شخص، بعد أن استعرت حرائق الغابات وأتت على الغطاء النباتي الذي لم يحترق خلال نصف قرن.

وقالت إدارة الإطفاء إن سبب الحريق الذي وقع في منطقة شديدة الانحدار يصعب الوصول إليها بالقرب من حديقة ولاية توبانغا “مريب” ويجري التحقيق فيه، مبينة أن محققي الحرائق اعتقلوا وافرجوا عن شخص يوم السبت وتم استجواب شخص آخر يوم الأحد.

هذا ولم تتضرر أي مباني ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في حرائق الغابات التي اندلعت في وقت متأخر من يوم الجمعة في جبال سانتا مونيكا، وقد استعرت الحرائق بشكل كبير بعد ظهر يوم السبت مما أجبر سكان منطقة توبانغا كانيون على الفرار من منازلهم.

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