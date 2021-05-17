بالفيديو : وصول حوالي 1500 مهاجر إلى سبتة في ساعات قليلة
الصورة من الارشيف

بالفيديو : وصول حوالي 1500 مهاجر إلى سبتة في ساعات قليلة

2021-05-17 / 6:58 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قالت مصادر صحفية ان حوالي 1500 مهاجر دخلوا مدينة السبتة المحتلة في ساعات قليلة

وقال ناشطون إن عدد الواصلين الى سبتة خلال ساعات قليلة ارتفع ليصل الى 1500 مهاجر بينهم اطفال

ووفق وسائل إعلام إسبانية، فقد انطلق المهاجرون من مدينة الفنيدق المغربية، مجهزين ببدلات سباحة وزعانف.

ووثق شريط فيديو وصول شباب مغاربة الى سبتة حيث كانت السلطات في انتظارهم ـبينما رصد مقطع اخر ضمن الفيديو شروع السلطات في التعامل مع الوضع

 

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