أردوغان: إسرائيل تفتخر بالقتل ولن نبقى صامتين
هبة بريس ـ وكالات
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “ساسة إسرائيل يفتخرون بالقتل”، معتبرا أن “ما يحصل (في قطاع غزة) عمليات إرهابية تنتهك حقوق الإنسان”.
واضاف : سنقوم بما يلزم من دعم سياسي وعسكري من أجل تحرير القدس وحماية الفلسطينيين
وانتقد أردوغان دعم الرئيس الأمريكي لبيع أسلحة لإسرائيل
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4 تعليقات
وها انت تتكلم!!!
نريد،أفعال لا أقوال عييتونا،بالشفوي والكلام الخاوي اف من حكام العرب، اتفقوا على ان لا يتفقوا
الفلسطينيون يعرفون حقيقة العلاقات بين اسرائيل و تركيا.
اعانكم الله يا فلسطينيين في صد أعدائكم و تحرير أرضكم.
اردوكان ينطبف عليه المثل. قلوبنا مع الفلسطينيين وسيوفنا مع اسرائيل. انه يتكلم لم يبق ساكتا