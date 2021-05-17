أردوغان: إسرائيل تفتخر بالقتل ولن نبقى صامتين

هبة بريس ـ وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “ساسة إسرائيل يفتخرون بالقتل”، معتبرا أن “ما يحصل (في قطاع غزة) عمليات إرهابية تنتهك حقوق الإنسان”.

واضاف : سنقوم بما يلزم من دعم سياسي وعسكري من أجل تحرير القدس وحماية الفلسطينيين

وانتقد أردوغان دعم الرئيس الأمريكي لبيع أسلحة لإسرائيل

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