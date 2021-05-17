صورة تعبيرية

لأسباب انسانية .. المغرب يسمح رسميا للمهاجرين الأفارقة بالعبور لإسبانيا

2021-05-17 / 6:35 مساءً
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هبة بريس - الرباط

لا حديث بوسائل الإعلام الاسبانية اليوم الاثنين، سوى حول وصول العشرات من المهاجرين السريين الى السواحل الاسبانية سباحة.

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة “فارو دي سيوتا” الإسبانية، أن 70 شخصا هاجروا صباح يومه الاثنين، سباحة من شاطئ الفنيدق الى مدينة سبتة المحتلة.

وذكرت الصحيفة، أن المجموعة كانت تضم شبانا وأطفالا ونساء، استخدم البعض عوامات قابلة للنفخ بينما وصل آخرون إلى الجيب الإسباني على متن قوارب مطاطية.

وفي سياق متصل، ذطرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن متحدث باسم الحرس المدني الإسباني في سبتة، أن عدد المهاجرين وصل الى 100 مهاجر.

هذا و تداولت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديوهات توثق لاقدام مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء، على الاستعداد للهجرة للضفة الاخرى عبر قوارب مطاطية.

الفيديوهات الموثقة بشواطئ مدن الشمال، تظهر عددا كبيرا من المهاجرين الأفارقة حاملين قوارب مطاطية في واضحة النهار وعلى مرأى ومسمع الجميع، للاستعداد الى العبور إلى الحدود الإسبانية بحرا.

وعلق عدد من النشطاء على الفيديوهات والصور المتداولة تحت عناوين” لأسباب انسانية .. المغرب يسمح رسميا للمهاجرين الأفارقة بالعبور لإسبانيا”، لافتين الى أن السلطات أغمضت أعينها عن عبور المهاجرين السريين وتراجعت عن المراقبة والتشديد كرد فعل عن استقبال اسبانيا لزعيم الانفصالين وعلاجه، وكذا ردها الباهت على استفسارات الخارجية المغربية بخصوص هذه الخطوة اللامسؤولة والغير محسوبة العواقب.

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‫6 تعليقات

  1. هبة بريس صراحة… جات من الوراء و أصبحت في المقدمة و لا عزاء لصحيفة هآرتس بريس العبرية المغربية… إن شاء هبة بريس تبقى في مقدمة الصحف الإلكترونية المغربية و في المستقبل ترتقي للمستوى العالمي.. تحياتي للطاقم كله

  2. مجرد تساؤل
    هل يجرؤ المغرب أن يتخلى عن دور الدركي !!!؟؟؟
    إسبانيا عضو في الإتحاد الأوروبي وفي الحلف الأطلسي ومهما فعلت فمساندتهما لها مطلقة وبدون شروط.
    غير إن إسبانيا يكفي أن تلوح بإغلاق الحدود مع المغرب أو بالاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية أو طرد المهاجرين المغربيين لديها حتى يخر المغرب ساجدا عندا قدميها.
    فيكفينا من الخزعبلات.

  6. الى المسمى (غزاوي) انت لا تفقه في السياسة شيئا فقط تتكلم من خلال عاطفتك او من خلال وهمك لانك لم تستوعب بعد حجم المغرب استراتيجيا و اذكرك بقضية جزيرة ليلى حيث امرت امريكا وقتها اسبانيا حليفتها في الاطلسي بالانسحاب الفوري من الجزيرة و هو ما تم بالفعل و لا تنس ان امريكا تهدد اسبانيا دائما بمسألة كاطالونيا و ستكون مناورات المحبس شوكة في حلق جمهوريتك الزهمية و عرابتها الفاشلة الجزائر

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