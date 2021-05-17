البيجيدي : يجب إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط

هبة بريس ـ الرباط

في كلمة ألقاها باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الإثنين طالب النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محمد الحمداوي، بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، ردا على ممارسات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، ومقدساته.

وعبر القيادي “البيجيدي”عن أمله في “أن يتخذ المغرب قرارا مثل الذي اتخذه في انتفاضة 2002 بإغلاق مكتب الاتصال”.

وأشار النائب البرلماني، فيما معناه أن الخروج الإحتجاجي الذي عرفته المدن المغربية، تبين المواقف الحقيقية للمغرب”، مؤكدا على أن ““هذا هو المغرب، وهذه مواقفه ملكا، وشعبا، وحكومة، عنوانها الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني، والاستمرار في البحث عن أشكال دعمه، والتضامن معه”.

وشدد الحمداوي على أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد أن “لا مجال لإبقاء علاقة مع كيان لا عهد له، ولا اتفاق”.

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