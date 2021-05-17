البيجيدي : يجب إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط
هبة بريس ـ الرباط
في كلمة ألقاها باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الإثنين طالب النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محمد الحمداوي، بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، ردا على ممارسات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، ومقدساته.
وعبر القيادي “البيجيدي”عن أمله في “أن يتخذ المغرب قرارا مثل الذي اتخذه في انتفاضة 2002 بإغلاق مكتب الاتصال”.
وأشار النائب البرلماني، فيما معناه أن الخروج الإحتجاجي الذي عرفته المدن المغربية، تبين المواقف الحقيقية للمغرب”، مؤكدا على أن ““هذا هو المغرب، وهذه مواقفه ملكا، وشعبا، وحكومة، عنوانها الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني، والاستمرار في البحث عن أشكال دعمه، والتضامن معه”.
وشدد الحمداوي على أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد أن “لا مجال لإبقاء علاقة مع كيان لا عهد له، ولا اتفاق”.
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5 تعليقات
حبدا ان يغلق مع مقر حزب البيجيدي
au lieu de demander la fermeture du bureau d’isarël au Maroc, il vaut fermer l’Ambassade Algérienne, et ses Consulats, car ils nous portent atteinte dans notre Honneur. Quant aux Palistiniens, ils ne veulent pas a ce que ce conflit ait une fin. Pourquoi ? car c’est un moyen de vivre des palestiniens au haut degré de l’Etat. Car c’est facile d’y arriver.
ليس من الحكمة فعل ذلك بل على العكس ينبغي تقوية العلاقات مع إسرائيل لأننا نواجه عدوانا يريد المس بوحدتنا الترابية من طرف إخوان في العروبة والدين بين مزدوجتين فوحدة المملكة المغربية فوق كل اعتبار
الحقيقة يجب حل حزب العدالة والتنمية وتفكيك التنظيمات الارهابية الاسلامية التي تلعب بأهواء المغاربة.
من اراد مساعدة فلسطين ماعليه سوى الذهاب لغزة لمجابهة اسرائيل وتقديم المال على حساب فلسطين.
فالتحالف مع اسرائيل مفيد أكثر من غزة وفلسطين والجزائر.
مصلحة البلاد والعباد فوق كل شيء ولو تحالفنا مع ابليس. من اراد غير ذلك ماعليه الا ترك بلاد المغرب والعيش هناك.
كفى من العنتريات واللعب بعواطف العباد من أجل مصلحة مجهولة
يجب التقليص من كثرة الاحزاب في المغرب والكف عن هدر المال العام اما القضية الفليسطينية فلها الله ورحم الله الشهداء الدين سقطوا في ساحة الحرب اما القوى الكبرى هي التي تتحكم في هدا العالم