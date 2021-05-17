من قبة البرلمان.. النواب يعلنون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني

هبة بريس - الرباط

من داخل قبة البرلمان، أعلن نواب الأمة عن تضامنهم مع الشعب الفىسطيني ضد عدوان قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وفي كلمتهم بمجلس النواب، أكد رؤساء الفرق النيابية، عن تضامنهم الأخوي الصادق مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم التاريخي وكفاحهم البطولي للدفاع عن حقوقهم المشروعة .

وثمن الرؤساء الموقف المغربي من التطورات الأخيرة التي تشهدها القدس، مشيدين بالمبادرة الملكية المتمثلة في إرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني وكذا برمجة جلسة عاجلة للجنة القدس.

وندد الرؤساء بممارسات قوات الاحتلال الاسرائيلي التي تعد انتهاكا واضحا لحقوق الانسان ، مطالبين بضرورة تدخل المنتظم الدولي بشكل عاجل لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه.

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