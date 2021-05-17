صورة تعبيرية

أرسل لزبنائه طرود مملوءة بالورق المقوى والبلاستيك.. توقيف شخص بقلعة السراغنة

2021-05-17 / 3:20 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح اليقظة المعلوماتية قد رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع عصي كهربائية وبخاخات غاز مسيل للدموع وأصفاد معدنية، حيث أظهرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية أن صاحب الحساب الإلكتروني يعرّض الضحايا للنصب والاحتيال ويتوصل بتحويلات مالية مقابل إرسال طرود وإرساليات وهمية مملوءة بالورق المقوى والبلاستيك لزبنائه.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بإرسال ثلاث علب بريدية فارغة لبعض الزبناء، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله عن حجز خمسة إيصالات لتحويلات مالية وحاسوبين محمولين، علاوة على ثلاث بطائق بنكية سارية المفعول و19 بطاقة بنكية فارغة يشتبه في استعمالها في عمليات النصب والقرصنة المعلوماتية.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عنف عناصر أمن ورفض الامتثال لأوامرهم.. توقيف شخص بالقنيطرة

عنف عناصر أمن ورفض الامتثال لأوامرهم.. توقيف شخص بالقنيطرة

2021-05-17 / 5:42 مساءً
Photo of تسجيل 302 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 302 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24…

2021-05-17 / 5:06 مساءً
Photo of تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-05-17 / 4:59 مساءً
Photo of تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-05-17 / 4:55 مساءً
Photo of في انتظار صدور قرار رسمي.. السلطات تعتمد تخفيف تدابير الحجر الصحي

في انتظار صدور قرار رسمي.. السلطات تعتمد تخفيف تدابير…

2021-05-17 / 4:42 مساءً
Photo of من الفنيدق الى سبتة المحتلة.. 70 شخصا يهاجرون سباحة

من الفنيدق الى سبتة المحتلة.. 70 شخصا يهاجرون سباحة

2021-05-17 / 3:37 مساءً
Photo of هل فتح حدوده البحرية لعبور المهاجرين السريين الى إسبانيا?

هل فتح حدوده البحرية لعبور المهاجرين السريين الى إسبانيا?

2021-05-17 / 2:38 مساءً
Photo of تازة.. حرمان منطقة ببويبلان من شبكة الكهرباء يغضب الساكنة

تازة.. حرمان منطقة ببويبلان من شبكة الكهرباء يغضب الساكنة

2021-05-17 / 1:51 مساءً
Photo of بعد نهاية عطلة العيد.. المغاربة ينتظرون قرار الحكومة بخصوص إجراءات التخفيف

بعد نهاية عطلة العيد.. المغاربة ينتظرون قرار الحكومة بخصوص…

2021-05-17 / 1:11 مساءً
Photo of منذ إطلاق الحملة.. حقن أكثر من 10 ملايين ونصف جرعة لقاح بالمغرب

منذ إطلاق الحملة.. حقن أكثر من 10 ملايين ونصف…

2021-05-17 / 12:25 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق