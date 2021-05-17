هل فتح حدوده البحرية لعبور المهاجرين السريين الى إسبانيا?

هبة بريس - الرباط

تداولت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديوهات توثق لاقدام مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء، على الاستعداد للهجرة للضفة الاخرى عبر قوارب مطاطية.

الفيديوهات الموثقة بشواطئ مدن الشمال، تظهر عددا كبيرا من المهاجرين الأفارقة حاملين قوارب مطاطية في واضحة النهار وعلى مرأى ومسمع الجميع، للاستعداد الى العبور إلى الحدود الإسبانية بحرا.

وفي هذا الصدد، تساءل النشطاء حول اذا كانت السلطات المغربية قد فتحت حدودها البحرية أمام المهاجرين للعبور للضفة الأخرى بعدما كانت مغلقة لسنوات .

وأرجح النشطاء أن المغرب الذي بذل مجهودات جبارة لمحاربة الظاهرة واستقبل المئات والالاف من المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء الذي حولوا المملكة من بلد عبور الى بلد استقرار، قد يرفع يده اليوم كرد فعل عن استفزازات الجارة الشمالية وتعمدها عدم التنسيق معه في عدد من القضايا والملفات الهامة.

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