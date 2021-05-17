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أمن البيضاء يطلق الرصاص لتوقيف أشخاص تبادلوا العنف بالشارع العام

2021-05-17 / 1:18 مساءً
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هبة بريس - الدار البيضاء

اضطرت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة بالدار البيضاء لاستعمال أسلحتها الوظيفية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك في تدخل أمني لضبط مجموعة من الأشخاص كانوا في حالة اندفاع قوية وعرضوا أمن عناصر الشرطة وسلامتهم الجسدية لاعتداء جدي وخطير.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية لشرطة النجدة كانت قد تدخلت لتوقيف مجموعة من المشتبه فيهم الذين كانوا على متن سيارتين، بعد تبادلهم للعنف بالشارع العام بمنطقة أنفا وسط الدار البيضاء، غير أنهم واجهوا عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض والرشق بالقنينات الزحاجية، الأمر الذي اضطر معه مقدمي شرطة من عناصر الدورية لاستعمال أسلحتهما الوظيفية وإطلاق عدة عيارات نارية، أصابت هيكل إحدى السيارتين ومكنت من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف أحد المشتبه فيهم بعين المكان.

وأضاف البلاغ أن العمليات الأمنية المنجزة لاحقا في هذه القضية أسفرت أيضا عن توقيف مشتبه فيه ثان وتحديد مكان إحدى السيارتين التي كان على متنها المشتبه فيهم وحجزها، فضلا عن حجز دراجتين ناريتين، فيما تم تسجيل خسائر مادية على مستوى إحدى سيارات الشرطة التي شاركت في هذا التدخل.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد هوية باقي المتورطين في هذا الاعتداء في أفق توقيفهم وتقديمهم أمام العدالة.

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