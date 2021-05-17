بعد نهاية عطلة العيد.. المغاربة ينتظرون قرار الحكومة بخصوص إجراءات التخفيف

هبة بريس - الرباط

ساعات قليلة بعد نهاية عطلة العيد وإضافة 60 دقيقة على التوقيت الرسمي للمملكة، تعالت أصوات المغاربة المطالبين بالكشف عن تفاصيل وإجراءات تخفيف تدابير كورونا.

وطالب عدد من المواطنين الحكومة بالوفاء بوعدها بتخفيف التدابير المشددة بعد شهر رمضان الكريم، والإعلان رسميا عن القرارات المتخذة خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكد المواطنون على أن الساعة الجديدة عمقت من معاناتهم الاقتصادية والنفسية بسبب الاغلاق المبكر وحظر التجول الليلي، مطالبين بضرورة التدخل لتمديد ساعات عمل المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية.

هذا ويشار الى أن مصدر موثوق أعلن أنه سيتم السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا، مع إمكانية التخفيف من بعض القيود بعد شهر رمضان.

وتأتي قرارات الحكومة، يضيف ذات المصدر، بسبب التراجع في الحالات اليومية للإصابة بفيروس كورونا، مقابل التقدم في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا.

اعلان المصدر الحكومي، جاء قبل تأكيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على أن إجراءات كورونا المعمول بها خلال شهر رمضان سيتم إقرارها خلال عطلة العيد.

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