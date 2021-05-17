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اعتبارا من يونيو.. الجزائر تعيد فتح المنافذ الجوية والبرية

2021-05-17 / 12:40 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قالت الرئاسة الجزائرية، إنها ستعيد فتح المنافذ الجوية والبرية اعتبارا من أول يونيو حزيران لكن ستفرض إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت في بيان عقب اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون إن الحكومة ستسمح بخمس رحلات جوية فقط في اليوم من وإلى المطارات الجزائرية “مع الالتزام الكامل بالاحتياطات الصارمة”.

وأضافت أنها ستعلن المزيد من التفاصيل خلال أسبوع.

وأغلقت الجزائر الحدود وأوقفت الرحلات الجوية في مارس 2020 مع بداية ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا. لكن الرحلات الجوية الداخلية استؤنفت في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي.

وسجلت الجزائر حتى الآن 125311 حالة إصابة بالفيروس منها 3374 وفاة.

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