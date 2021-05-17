الملك محمد السادس والئيس محمود عباس

المغرب الأول عالميا في دعم الفلسطينين

2021-05-17 / 11:13 صباحًا
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

في الوقت الذي خرجت فيه دول ومنظمات بتصريحات فقط في شأن القضية الفلسطينية، إتضح أن المغرب يتحمل لوحده 73 في المائة من تمويل بيت مال القدس الذي يمول المقدسيين ليبقوا صامدين.

تقارير كشفت، أنه خلال عشرة أعوام ساهمت 11 دولة في بيت مال القدس ب20.7 مليون دولار دفع المغرب حصة الأسد فيها لوحده و قيمتها 15 مليون دولار ليكون بذلك أكبر داعم لبيت مال القدس ، و قد جاء تصنيف الدول كالتالي :

– المغرب : 73 في المائة
– السعودية : 13 في المائة
– الكويت : 5 في المائة
– مصر : 5 في المائة
– إيران : 1 في المائة
– البحرين : 1 في المائة
– السنغال : أقل من 1 في المائة
– باكستان : أقل من 1 في المائة
– النيجر : أقل من 1 في المائة
– بنغلاديش : أقل من 1 في المائة
– لبنان : أقل من 1 في المائة.

“بيت مال القدس” ظل يقدم يوميا دعما ملموسا لعلائلات مقدسية محاصرة في أرزاقها وبيوتها، وظل يقدم الدعم اليومي للمدارس المقدسية حتى تواصل معركة التعليم والمعرفة والعلم، وظل يقدم الدعم لترميم وحماية منازل المقدسيين من الهدم والترحيل. وظل سنويا يقدم المنح لطلبة مقدسيين، وينظم سنويا رحلات لتلاميذ وطلاب مقدسيين إلى المغرب كحق من حقوق الطفولة في التخييم.

كما شيد المغرب مطار فلسطين بغزة، وبنى جامعة بغزة، وبنى مستشفى بغزة، وأنشأ مستشفيات ميدانية متعددة التخصصات لشهور بغزة.

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تعليق واحد

  1. الملك محمد السادس كان السباق لمد يد العون عالميا، اقول عالميا، لا اتحدث فقط عن لبنان و فلسطين، لهذا اتمنى ان يرسل المزيد لاشقائنا وان اراد فتح صندوق تضامني لارساله لفلسطين نساهم ان شاء الله

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