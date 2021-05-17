مسرح الجريمة
صورة تعبيرية - مسرح الجريمة

جريمتي قتل بشعة في اقل من 24 ساعة باشتوكة

2021-05-17 / 10:38 صباحًا
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

وقعت جريمتي قتل في أقل من 24 ساعة بإقليم أشتوكة ايت باها ، أولها بمنطقة الصفا بنفس الاقليم ، كان الشدود الجنسي أحد دوافعها، بعدما أجهز شاب ثلاثينيي على أخر بواسطة سكين بعد خلاف بينهما.

وتمكنت مصالح الدرك بسرية بيوكرى من إعتقال الجاني مساء أمس الأحد 16 ماي الجاري، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمه للعدالة.

الجريمة الثانية وقعت بمركز سيدي بيبي ليلة السبت، بعدما كان خمسة شباب ضمنهم فتيات في ليلة خمرية، وبعد خلاف بينهم، اشهر أحدهم ” شاقور” وانهال على أحدهم، فأرداه قتيلا، بينما تعقب آخر بالشارع بعد فراره من مسرح الجريمة، وأصابه بجروح خطيرة استدعت نقله للعلاج، وبعد لحظات من اختفاءه، تمكنت مركز الدرك بسيدي بيبي من توقيف الجاني، وهو ” جزار” بالمنطقة، فيما تم نقل جثة الهالك بمستودع الاموات بالمستشفى الجهوي بأكادير.

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