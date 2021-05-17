رجب الطيب أردوغان

أردوغان للبابا فرانسيس: إسرائيل تستهدف المسلمين والمسيحيين والبشرية

2021-05-17 / 10:19 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبابا فرانسيس على أن المستهدف من العدوان الإسرائيلي ليس الفلسطينيين فقط بل كافة المسلمين والمسيحيين والبشرية جمعاء.

وشدد أردوغان خلال اتصال مع بابا الفاتيكان اليوم الاثنين، على ضرورة وقوف البشرية صفا واحدا ضد إسرائيل، “التي لا ترى بأسا في الاعتداء على المقدسات”.

وقال إن الرسالة وردود الأفعال التي سيواصل البابا فرانسيس توجيهها، تحمل أهمية كبيرة من حيث دفع العالم المسيحي والمجتمع الدولي للتحرك.

وأضاف: “قمنا بحملة دبلوماسية مكثفة في كافة المحافل وعلى رأسها الأمم المتحدة بخصوص فلسطين، إلا أن مجلس الأمن الدولي فشل في إظهار الحس بالمسؤولية”.

وفي سياق متصل، أجرى أردوغان سلسلة اتصالات هاتفية مع رؤساء دول وحكومات نحو 20 بلدا منها، فلسطين وروسيا وقطر وباكستان والكويت والجزائر، في وقت تواصل فيه تركيا جهودها لحشد جميع المؤسسات الدولية ذات الصلة، وخاصة الأمم المتحدة و”منظمة التعاون الإسلامي” لدعم فلسطين ضد الهجمات الإسرائيلية.

ودعا القادة الذين تباحث معهم، إلى اتخاذ إجراءات مشتركة فعالة ضد الاعتداءات وعمليات القمع، التي تمارسها إسرائيل ضد المسجد الأقصى والقدس وغزة والمسلمين الفلسطينيين.

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‫3 تعليقات

  2. ين حزب الله ام حزب اللات الذي يقول : مقاومة ؟؟؟؟
    اين العرب ام الخرب التي تدفع الاموال لامريكا ولا تتحكم حتى مداخيلها من البترول ؟ ابن بشار الكلب الذي دكت اسرائيل ارضي سوريا مراراً. اين السعودية و ولي عهدها مع اسلحته التي استرها من ترامب؟؟
    قبح الله العرب ، ما هم الا بياديق لا تصلح .

  3. لماذا لم يتدخل عسكريا كما فعل في سوريا وليبيا ؟ إنه الخوف بدون شك.الفلسطينيون هم من يستطيع محاربة اسرائيل اما الباقي يكتفون بالتنديد و التغريدات.

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