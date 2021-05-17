صورة تعبيرية

الجيش المغربي يدمر سيارات تابعة ل”البوليساريو” حاولت اختراق الجدار الأمني

2021-05-17 / 9:50 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

دمر الجيش المغربي، صباح أمس الأحد، سيارات رباعية الدفع تابعة لجبهة “البوليساريو” بعد محاولتها اختراق الجدار الأمني المغربي.

وحسب ما نقلته صفحة “القوات المسلحة الملكية” بموقع “فيسبوك” ، فقد دمر سلاح المدفعية بالقوات المسلحة عددا من السيارات التابعة للانفصاليين.

وأضاف ذات المصدر، أنه تمت إصابة السيارات بشكل مباشر، لتندلع فيهم النيران، مشيرا الى أن عدد قتلة عصابة البوليسارييقدر ب 10 أشخاص .

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طقس الإثنين .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

طقس الإثنين .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

2021-05-17 / 9:18 صباحًا
Photo of موظفو جماعة “هوارة أولاد رحو” بجرسيف يستنجدون بوزير الداخلية

موظفو جماعة “هوارة أولاد رحو” بجرسيف يستنجدون بوزير الداخلية

2021-05-16 / 11:37 مساءً
Photo of فاس.. وقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني

فاس.. وقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني

2021-05-16 / 9:16 مساءً
Photo of “مقاتلات” فوق القانون.. إصابة 9 ركاب في حادثة سير خطيرة بطنجة

“مقاتلات” فوق القانون.. إصابة 9 ركاب في حادثة سير…

2021-05-16 / 8:57 مساءً
Photo of نادي الفروسية الجديد للأمن الوطني يتوفر على حلبة رئيسية بمواصفات عالمية

نادي الفروسية الجديد للأمن الوطني يتوفر على حلبة رئيسية…

2021-05-16 / 6:18 مساءً
Photo of وزارة الصحة تعلن توسيع الاستفادة من لقاح كورونا لتشمل الفئات العمرية ما بيع 45 و50 سنة

وزارة الصحة تعلن توسيع الاستفادة من لقاح كورونا لتشمل…

2021-05-16 / 6:00 مساءً
Photo of بتجهيزات عالية ..حموشي يدشن المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية

بتجهيزات عالية ..حموشي يدشن المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة…

2021-05-16 / 5:51 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل297 حالة شفاء بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل297 حالة شفاء بفيروس كورونا

2021-05-16 / 4:51 مساءً
Photo of خلال24 ساعة … صفر وفيات بكورونا بالمغرب

خلال24 ساعة … صفر وفيات بكورونا بالمغرب

2021-05-16 / 4:38 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-05-16 / 4:17 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق