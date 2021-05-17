الجيش المغربي يدمر سيارات تابعة ل”البوليساريو” حاولت اختراق الجدار الأمني
هبة بريس - الرباط
دمر الجيش المغربي، صباح أمس الأحد، سيارات رباعية الدفع تابعة لجبهة “البوليساريو” بعد محاولتها اختراق الجدار الأمني المغربي.
وحسب ما نقلته صفحة “القوات المسلحة الملكية” بموقع “فيسبوك” ، فقد دمر سلاح المدفعية بالقوات المسلحة عددا من السيارات التابعة للانفصاليين.
وأضاف ذات المصدر، أنه تمت إصابة السيارات بشكل مباشر، لتندلع فيهم النيران، مشيرا الى أن عدد قتلة عصابة البوليسارييقدر ب 10 أشخاص .
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