طقس الإثنين .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن تنخفض درجات الحرارة بالمملكة، فيما ستبقى نسبيا حارة بأقصى الجنوب وأقصى الجنوب الشرقي، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الليل بالواجهة المتوسطية مع قطرات متفرقة.

كما ستظهر سحب منخفضة خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل من الضباب محلية فوق سواحل المحيط الأطلسي خلال الصباح والليل، مع تكون سحب غير مستقرة بعد الزوال بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط مصحوبة بقطرات مطرية محتملة، عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى والجنوبية، ومن القطاع الجنوبي بشرق المملكة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بالواجهة المتوسطية، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي في باقي مناطق البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 12 و17 درجة بالشمال الشرقي، والسهول والسواحل الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط ووالماس والأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و22 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 21 و26 درجة بكل من مرتفعات الأطلس، والواجهة المتوسطية، وسواحل المحيط الأطلسي، وما بين 26 و31 درجة بالشمال الشرقي، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 31 و36 درجة بالجنوب الشرقي، والسايس، والسهول الشمالية والوسطى، وسوس، والسفوح الجنوبية الشرقية والأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و41 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وشرق البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بغرب البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب حفيظ وطرفاية، وهائجا في باقي المناطق الساحلية.

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