موظفو جماعة “هوارة أولاد رحو” بجرسيف يستنجدون بوزير الداخلية

هبة بريس- جرسيف

وجه عدد من موظفي متصرفي مساعدي وزارة الداخلية بجماعة هوارة اولاد رحو عمالة اقليم جرسيف ، مراسلة الى وزير الداخلية يلتمسون منه التدخل العاجل لا نصافهم بعدما استنفدوا جميع الاجراءات القانونية والادارية بخصوص التلاعب والخروقات التي طالت امتحان الكفاءة المهنية رسم سنة 2018 وعدم نزاهة اللجنة المشرفة على هذا الامتحان والذي نظم بقاعة الاجتماعات بجماعة هوارة اولاد رحو بتاريخ 22/12/2018 .

وبحسب الوثائق التي نتوفر على نسخ منها فإن الموظفين أنفسهم راسلوا عامل إقليم جرسيف بتاريخ 05/12/2018 وعقد لقاء مع اثنين من رؤساء الاقسام و كاتب العام لعمالة جرسيف أسفرت طيلة هذه المدة عن مراسلة رئيس المجلس الجماعي لهوارة اولاد رحو مطالبين إياه بتقديم توضيحات كافية حول هذا الامتحان ، والغريب في الأمر أن رئيس المجلس الجماعي في أواخر سنة 2019 سارع الى سحب قرار الالغاء بغية تسوية الوضعية الادارية والمالية في سلم الحادي عشر لموظفة مرفوقا بقرار محضر الامتحان الذي سبق أن طعن فيه وألغاه بقرار 43/2018 ، لكن تفطن الموظفين للأمر وبفضل يقظة مصالح عمالة جرسيف لم يتحقق ذلك ،مطالبين الرئيس بتقديم تعليله حول هذا القرار .

ومند تاريخ إلغاء الامتحان والموظفون الثمانية يطالبون رئيس المجلس الجماعي لهوارة اولاد رحو بإعادته لكن دون جدوى، وبعدما استنفدوا جميع الوسائل الادارية والحبية التي يسمح بها القانون ، لم يعد أمامهم سوى توجيه هذه الرسالة لوزير الداخلية لإنصافهم ، وإعادة الأمور الى نصابها وذلك بالتدخل للإعادة امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2018 ،والاعلان عن امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2019 – 2020 – 2021 .

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