زعيم دولي يؤكد تعاطفه مع إسرائيل
هبة بريس- وكالات
وقال زيمان، في مقابلة تداولتها وسائل الإعلام المحلية، إن “إسرائيل تواجه باستمرار عمليات تصفية من دول عربية لا تخفي حقيقة أنها تريد تدميرها ومحوها من الخريطة منذ عام 1948″، مضيفا أن “الوضع الحالي ليس بجديد”.
أكد الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، اليوم الأحد، تعاطفه مع إسرائيل في المواجهات الدائرة بينها وبين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى تعرض إسرائيل لحرب تصفية من جانب الدول العربية منذ عقود، وفق تعبيره.
وقال زيمان، في مقابلة تداولتها وسائل الإعلام المحلية، إن “إسرائيل تواجه باستمرار عمليات تصفية من دول عربية لا تخفي حقيقة أنها تريد تدميرها ومحوها من الخريطة منذ عام 1948″، مضيفا أن “الوضع الحالي ليس بجديد”.
وأضاف أنه “يتعاطف مع إسرائيل كدولة ديمقراطية، في حين أن السلطة الفلسطينية، من بين أمور أخرى، ليست قانونية، لأنه لم تكن هناك انتخابات، فقد انقضى موعد الانتخابات السابقة منذ فترة طويلة، والرئيس عباس يقضي فترة طويلة، ومجددا لم تكن هناك انتخابات رئاسية”.
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3 تعليقات
فليذهب معها إلى الجحيم
طبيعي جدا ان يتعاطف مع كيان ارهابي لان اصله ومعتقده صهيوني، و ليرتح هذا الارهابي اللعين لان الكيان الصهيوني سيزول طال الامد ام قصر
إن اسـرائيـل ربيبــة أمـريـكا تعيـش فـي وسـوسـة وغطـرسـة وظـلـم وعـداء دائــم للفلسطينيــن ، تعمـل بأوامـر وتـأيــيد من عــدوة الشعــوب أمــريكـا . فمـا دام الصـراع النــووي بـين أمـريـكـا وإيـران قـائمـا ، فإسـرائيـل هـي الخـائفـة ، فــقد عمـدت أخيـرا الـى إجــراء أكبـر منـاورة فـي التـاريخ لتبيـن لأمـريكـا أن السـلاح المـحـرم دوليـا و القبعــة الحديديـة قــادر عـلى مـواجهـة أي صـاروخ اوقنبـلة نـووويـة . فخطـطت إسـرائيل ومـعـها أمريـكا عـدوة الإسلام و والمسلميـن للمنـاورة الحاليـة ، ولكــن هيهـات فالنـصـر قـادم ، وللقــدس رب يحميــه ويـد الله فـوق أيـــدي الطغـاة المتغطرسـين ، وإسـرائيـل الـى الـزوال بإذن الله وبعـجـائـب قـدرتــه …
2022 زوال إسـرائيل بحـول الله وقـدرتـه . وإذا تخـلت أمـريكـا عـن صنـاعـة الأسـلحـة وتتوقـف الحـروب ، فتصبـح أمـريكـا بـقـدرة قـــادر مـن أفــقـر الـدول عـلى الإطـلاق… ويبـقـى وجــه ربــك ذي الجــلال والإكـرام ،
فعـلى الدول العربيـة والإسلاميــة أن تـراجـع نفسهـا وتبــادر قبـل أن تغــادر . “إن الله لا يغـيـر مــا بقـوم حتى يغيـروا مـا بأنفســهم ” فـزاد الدنيــا قليـل …