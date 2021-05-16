زعيم دولي يؤكد تعاطفه مع إسرائيل

هبة بريس- وكالات

أكد الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، اليوم الأحد، تعاطفه مع إسرائيل في المواجهات الدائرة بينها وبين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى تعرض إسرائيل لحرب تصفية من جانب الدول العربية منذ عقود، وفق تعبيره.

وقال زيمان، في مقابلة تداولتها وسائل الإعلام المحلية، إن “إسرائيل تواجه باستمرار عمليات تصفية من دول عربية لا تخفي حقيقة أنها تريد تدميرها ومحوها من الخريطة منذ عام 1948″، مضيفا أن “الوضع الحالي ليس بجديد”.

وأضاف أنه “يتعاطف مع إسرائيل كدولة ديمقراطية، في حين أن السلطة الفلسطينية، من بين أمور أخرى، ليست قانونية، لأنه لم تكن هناك انتخابات، فقد انقضى موعد الانتخابات السابقة منذ فترة طويلة، والرئيس عباس يقضي فترة طويلة، ومجددا لم تكن هناك انتخابات رئاسية”.

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