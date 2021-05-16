ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على غزة إلى 174 قتيلا
الصورة تعبيرية

واشنطن:الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء لهم الحق في العيش بأمن وأمان

2021-05-16 / 9:47 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قالت الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي، الأحد، إنها أوضحت لإسرائيل وللفلسطينيين ولأطراف أخرى أنها مستعدة لتقديم الدعم “إذا سعى الطرفان إلى وقف إطلاق النار” لوضع حد للعنف المتزايد.

وذكرت ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن: “تعمل الولايات المتحدة بلا كلل عبر القنوات الدبلوماسية لوضع حد لهذا الصراع… لأننا نعتقد أن الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء لهم الحق في العيش بأمن وأمان”.

وعقد مجلس الأمن الدولي اليوم أول اجتماع علني بخصوص هذا التصعيد بعد جلستين مغلقتين الأسبوع الماضي. وفي تلك الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حملة إسرائيل العسكرية ضد حماس في قطاع غزة مستمرة “بكامل قوتها”.

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