أكاديمي فلسطيني ..دعم المغرب لفلسطين محط تقدير كبير
الصورة من الارشيف

محلل سياسي : المغرب يضع القضية الفلسطينية في صدارة انشغالاته

2021-05-16 / 9:32 مساءً
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هبة بريس-

أكد المحلل السياسي الكندي من أصل مغربي، هشام معتضد، أن إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين، بناء على تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يعكس التضامن الصادق والمتواصل للمغرب مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح السيد معتضد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة الملكية تعكس كذلك الالتزام الثابت للمغرب وتضامنه الأخوي الدائم مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة والنبيلة.

وأضاف الخبير أن إرسال هذه المساعدات، التي تكتسي دلالة رمزية قوية، يُذكِّر المجتمع الدولي بمسؤولية الحفاظ على هوية القدس الشريف وضرورة الإسراع في البحث عن حل سلمي للصراع القائم.

وأشار السيد معتضد إلى أن المملكة جددت رفضها القاطع لجميع الانتهاكات والإجراءات الأحادية الجانب التي تمس بالوضع القانوني للقدس الشريف، وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد أن المغرب يضع القضية الفلسطينية في صدارة انشغالاته، ويعمل بشكل ملموس لدعم الفلسطينيين، لاسيما من خلال الجهود الدؤوبة لوكالة بيت مال القدس الشريف.

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