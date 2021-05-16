فاس.. وقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني

2021-05-16 / 9:16 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

شاركت فعاليات مدنية وحقوقية بمدينة فاس ، مساء اليوم الأحد، في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمت بساحة فلورنسا بوسط المدينة بحضور مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية.

وردد المتظاهرون مجموعة من الشعارات المستنكرة لـ”العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”، رافعين لافتات متضمنة لعبارات التضامن مع الشعب الفلسطيني.

كما عرفت الوقفة مشاركة عدد من المواطنين الذين أكدوا وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته، معبرين عن شكرهم للملك محمد السادس الذي كان سباقا في دعمه للشعب الفلسطيني عن طريق ارسال مساعدات انسانية.

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تعليق واحد

  1. دعمنا للفلسطيينيبن هو فعلي وعملي بإرسال مساعدات عاجلة…اما الشعارات الغوغاءية الفارغة فهي التي اغرقت الفلسطينيين في الدمار والدماء…البعض يحلو له بيع الاوهام والعيش في الاوهام…والفلسطينيون ونتيجة الشعارات الفارغة وغياب الرؤية السياسية رفضوا تقسيم فلسطين وهاهم يتمنون فقط دويلة في أراضي مابعد 1967 وهو امر بعيد المنال في حد ذاته…ولذا سيبقون مابين احلام واوهام وشعارات “ثورية” فارغة مالم يتخلصوا من الكثير من الفصاءل التي بنت عقيدتها على الوهم والتعنث.

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