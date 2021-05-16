فاس.. وقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني

ع محياوي _ هبة بريس

شاركت فعاليات مدنية وحقوقية بمدينة فاس ، مساء اليوم الأحد، في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمت بساحة فلورنسا بوسط المدينة بحضور مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية.

وردد المتظاهرون مجموعة من الشعارات المستنكرة لـ”العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”، رافعين لافتات متضمنة لعبارات التضامن مع الشعب الفلسطيني.

كما عرفت الوقفة مشاركة عدد من المواطنين الذين أكدوا وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته، معبرين عن شكرهم للملك محمد السادس الذي كان سباقا في دعمه للشعب الفلسطيني عن طريق ارسال مساعدات انسانية.

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