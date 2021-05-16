“مقاتلات” فوق القانون.. إصابة 9 ركاب في حادثة سير خطيرة بطنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

تسببت سيارة لنقل الأشخاص ، اليوم الأحد 16 ماي، في حادثة سير خطيرة أصيب على إثرها 9 ركاب بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى طريق لافيراي بمنطقة الشرف حومة الشوك.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “هبة بريس” فان السرعة المفرطة التي كانت تسير بها سيارة نقل الأشخاص تسببت في اصطدامها بسيارة خفيفة أخرى من نوع “هيونداي” ما أدى الى وقوع اصابات خطيرة في صفوف الركاب الذين نقلوا الى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة.

وعادت ظاهرة النقل السري (الخطافة) لتطفو على السطح من جديد بعد تناسل حوادث السير القاتلة بمدينة طنجة، كما تشكو ساكنة المدينة من سطوة بعض سائقي سيارات نقل العمال الذين أفجعوا عاصمة البوغاز في مناسبات عديدة، وسط تعالي الأصوات المطالبة بإعمال القانون لتقويض ظاهرة النقل السريّ وإنهائه في مدينة طنجة وتوفير نقل آمن وقانوني للسكان.

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