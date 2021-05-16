أمر مُخجل.. مطالب بالجزائر لاطلاق سراح أستاذ جامعي أعتقل في الحراك

هبة بريس- وكالات

أطلق ناشطون وحقوقيون جزائريون حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن تضامنهم مع الأستاذ الجامعي والباحث في الفيزياء، البروفسور جمال ميموني.

وتم اعتقال ميموني الجمعة الماضية خلال مسيرات الحراك الشعبي بمدينة قسنطينة، شرق الجزائر، وظل في الحراسة النظرية إلى غاية اليوم حيث قررت النيابة العامة وضعه تحت الرقابة القضائية، وفق ما أكدته اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين.

وكشف المصدر ذاته أن القضاء وجه إليه تهمتي “التحريض على التجمهر وعدم احترام القرارات الإدارية”.

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