البرلمان العربي يُثمن قرار الملك محمد السادس إرسال مساعدات للشعب الفلسطيني

2021-05-16 / 7:47 مساءً
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هبة بريس- و م ع

ثمن البرلمان العربي عاليا، قرار الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشاد البرلمان العربي، اليوم الأحد في بيان، بالمواقف المشرفة التي اتخذتها عدد من الدول من ضمنها المغرب، لمساندة وإغاثة الأشقاء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، محذرا من خطورة استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعا لضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد.

وأكد البرلمان العربي أهمية تعزيز التضامن العربي لدعم فلسطين في مواجهة الاحتلال الغاشم، مستنكرا التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني والذي أودى بحياة العشرات من الأبرياء والأطفال.

ودعا سائر الدول العربية والإسلامية إلى “التكاتف في هذه اللحظة الحرجة لمواجهة العدوان الإسرائيلي، وبذل كافة الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني وحشد المساعدات الإنسانية والطبية لإغاثة الجرحى الفلسطينيين”.

كما طالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل المسؤولية تجاه الوضع المأساوي في الأراضي الفلسطينية والضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف المجازر التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

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تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    هل هي معادلة الأرض مقابل المساعدات !!!؟؟؟
    ظنا منه أنه سينسي الرأي العام العربي اتفاق التطبيع مع الصهاينة، أقدم المخزن على عملية ” لمساعدات ” وحشد لها وسائل إعلامه التي سخرت لها مقالات إشهارية لا مثيل لها تجترها في الصباح والمساء إلى درجة أن ثمن الحبر المستعمل فاق ثمن تلك المسعدات.
    للعلم أن دولا أجنبية وعربية قدمت مساعدات أعظم وفي صمت.
    المغرب اعترف بسيادة الصهاينة على أرض فلسطين وواسى الفلسطينيين بمسعداته.

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