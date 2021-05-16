إصابة العشرات إثر انهيار مدرج في كنيس يهودي غرب القدس

2021-05-16 / 7:04 مساءً
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هبة بريس- وكالات

تسبب انهيار مدرج في كنيس يهودي بمستوطنة “جفعات زئيف” الواقعة إلى الغرب من القدس المحتلة اليوم الأحد، في اصابة أزيد من 60 شخصا بجروح متفاوتة، وفقا لما ذكرت السلطات الصحية الإسرائيلية في بيان لها.

وقالت صحيفة إسرائيلية في وقت لاحق إن الحادث أسفر عن مصرع شخصين ، واصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وصورت كاميرا للمراقبة داخل الكنيس المدرج وهو ينهار بمن كان عليه، وسريعا انتشر فيديو للحادث تداوله إسرائيليون وغيرهم عبر مواقع التواصل. فيما صدر عن هيئة البث الإسرائيلية أن 10 من المصابين حالتهم “حرجة جدا”، وأن “الجيش الإسرائيلي يتدخل ويساعد بالطائرات في عملية إنقاذ واسعة في المكان.

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