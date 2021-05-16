إنتشال جثة جندي قضى غرقا بسطات (صور)

محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عنصر من عناصر القوات المسلحة الملكية فرقة مشاة، لقي مصرعه غرقا بمياه مشرع بن عبو إقليم سطات، في انتظار استكمال التحقيقات الجارية من قبل الجهات المختصة تحت اشراف النيابة العامة لمعرفة كافة ظروف وملابسات الحادث.



وحسب معلومات أولية حصلت عليها هبة بريس، فإن الجندي الشاب الذي ينتمي لفرقة المشاة بالقوات المسلحة الملكية المتواجدة بمدينة الداخلة، كان قد حل رفقة أحد أصدقائه بمنطقة مشرع بن عبو حيث توجد مياه أم الربيع المغرية، قبل أن ينتشر خبر غرقه، مما استدعى ربط الاتصال بعناصر الدرك الملكي بالمنطقة، وكذا انتقال عناصر الوقاية المدنية التي لازالت تمكنت من انتشال الجثة.



ويشار، أن منتجع مشرع بن عبو يعد متنفسا للهاربين من حرارة الشمس، إلا أنه يعاني من سياسة التهميش والاقصاء وغياب رؤية حكيمة لتأهيله بما يعود بالنفع على ساكنته وشباب المنطقة ليقيهم شبح البطالة والعطالة، وهي رسالة إلى كافة الجهات المتدخلة من وزارة وصية ومجلس اقليمي ومجلس محلي، للعمل على وضع خطة تروم تنمية المنطقة التي تزخر بمؤهلات سياحية هائلة.

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 7 0