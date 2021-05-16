الجيش الإسرائيلي: نواجه أعلى وتيرة لإطلاق صواريخ على أراضينا
الصورة من الارشيف

الجيش الإسرائيلي: نواجه أعلى وتيرة لإطلاق صواريخ على أراضينا

2021-05-16 / 3:01 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

أقر الجيش الإسرائيلي أن الدولة العبرية تتعرض حاليا لهجمات صاروخية غير مسبوقة في تاريخها، على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد حول قطاه غزة.

وأكد قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الجنرال أوري غوردين، أثناء ندوة صحفية عقدها اليوم الأحد أن الفصائل الفلسطينية المسيطرة على قطاع غزة أطلقت منذ بدء جولة التصعيد الحالية الاثنين الماضي نحو ثلاثة آلاف صاروخ على إسرائيل، ما يتجاوز الوتيرة التي تم رصدها خلال التصعيد عام 2019 (570 صاروخا) وحرب لبنان 2006 (أي 4500 صاروخ خلال 19 يوما).

وتابع ردا على سؤال عما إذا كانت هذه الوتيرة غير مسبوقة: “لا أعتقد كذلك فسحب، بل وأعرض ذلك عليكم”.

ويأتي ذلك في أعقاب تأكيد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على حسابه في “تويتر” اليوم الأحد أن حركة “حماس” أطلقت منذ بداية التصعيد العسكري الحالي حول غزة 2900 صاروخ على أراضي إسرائيل سقطت 450 منها داخل حدود القطاع.

وأشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي اعترض في الليل الماضي رشقة جديدة من الصواريخ أطلقت من غزة على تل أبيب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صورة سيلفي تتسبب بغرق سفينة ومقتل 7 أشخاص باندونيسيا

صورة سيلفي تتسبب بغرق سفينة ومقتل 7 أشخاص باندونيسيا

2021-05-16 / 3:06 مساءً
Photo of جنرال إسرائيلي : 10 قتلى و50 جريحا جراء سقوط صواريخ على إسرائيل

جنرال إسرائيلي : 10 قتلى و50 جريحا جراء سقوط…

2021-05-16 / 12:44 مساءً
Photo of وزير الخارجية الفلسطيني يدعو لتشكيل جبهة دولية لملاحقة إسرائيل

وزير الخارجية الفلسطيني يدعو لتشكيل جبهة دولية لملاحقة إسرائيل

2021-05-16 / 11:15 صباحًا
Photo of ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على غزة إلى 174 شهيد

ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على غزة إلى 174…

2021-05-16 / 9:26 صباحًا
Photo of بكين توضح موقفها من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي

بكين توضح موقفها من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي

2021-05-16 / 9:00 صباحًا
Photo of وكالة بيت مال القدس .. جهود متواصلة لحماية التراث الديني والحضاري للقدس

وكالة بيت مال القدس .. جهود متواصلة لحماية التراث…

2021-05-15 / 9:58 مساءً
Photo of “كتائب القسام” تعلن استهداف تل أبيب بوابل من الصواريخ

“كتائب القسام” تعلن استهداف تل أبيب بوابل من الصواريخ

2021-05-15 / 9:28 مساءً
Photo of نتنياهو: نواجه أياما صعبة وضرباتنا لحماس ستستمر

نتنياهو: نواجه أياما صعبة وضرباتنا لحماس ستستمر

2021-05-15 / 8:21 مساءً
Photo of “كتائب القسام” تقرر وقف الهجمات على”تل أبيب” لمدة ساعتين

“كتائب القسام” تقرر وقف الهجمات على”تل أبيب” لمدة ساعتين

2021-05-15 / 7:34 مساءً
Photo of خراطيم مياه وقنابل مسيلة للدموع في تفريق مظاهرة داعمة لفلسطين بباريس

خراطيم مياه وقنابل مسيلة للدموع في تفريق مظاهرة داعمة…

2021-05-15 / 7:12 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق