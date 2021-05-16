طرفاية: توقيف شخصان بعد محاولة سرقة محرك قارب تقليدي…

هبة بريس - أشعبان لحبيب

بعدما كانت دورية ليلية، تباشر تفقد أرجاء الميناء ومحيطه المكشوف، لاحظت عناصر القوات المساعدة والدرك البحري، حركة غير عادية بعد رصد شخصان يحملان محرك قارب تقليدي، قاموا بسرقته من المستودع الخاص بقوارب الصيد التقليدي ومن المرجح أنهم كانوا ينوون إستعماله في الهجرة السرية.

الشخصان فطنا أن أمرهم قد إنكشف، حيث قاموا بالتخلي عن المحرك، من أجل أن يلوذو بالفرار، بعد أن بدأت عملية ملاحقتهم من طرف عناصر الدرك الملكي البحري وكذا القوات المساعدة التابعة لعمالة طرفاية، إلا أن الشخصان لاذا بالفرار إلى وجهة غير معلومة فجر أمس السبت 15 ماي 2021.

ذات المصادر أكدت ل هبة بريس، أن السلطات المحلية مدججة بالقوات العمومية، والمركز القضائي للدرك الملكي، توجهوا مباشرة الى داخل الميناء، حيث باشرت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بطرفاية، تحقيقا من أجل تحديد هوية الهاربين، الذين حاولوا سرقة محرك بإحدى مستودعات، قوارب الصيد التقليدي المتواجدة داخل الميناء.

التحقيقات المكثفة مكنت من تحديد هوية شخصين، تم توقيفهم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النیابة العامة المختصة.

وللإشارة المشتبه فيهم معروفين بالميناء، لدى القاصي و الداني، ويعملون في بعض الأحيان في تحميل صنادق سمك السردين، بشاحنات نقل الأسماك أو مساعدة البحارة في نقل براميل البنزين وما شابه ذلك.

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