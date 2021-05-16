مسؤول فلسطيني : المغرب كان سباقا إلى تقديم العون للشعب الفلسطين

هبة بريس

أكد السكرتير الأول بسفارة فلسطين بالأردن ، بسام حجاوي أن المغرب كان دائما من السباقين إلى تقديم العون والإغاثة للشعب الفلسطيني ونصرة القضية الفلسطينية.

وقال حجاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الأحد، عقب وصول طائرتين إلى مطار ماركا بعمان ، على متنهما مواد غذائية أساسية وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية ، موجهة بتعليمات ملكية سامية إلى الشعب الفلسطيني، إن “هذا ليس بالغريب عن المملكة المغربية التي عودتنا دائما على مثل هذه المبادرات الإنسانية لدعم صمود الشعب الفلسطيني”.

وعبر باسم الرئيس والشعب الفلسطينيين، عن الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللحكومة والشعب المغربيين على هذه الالتفاتة الإنسانية الكريمة التي تأتي لتغطية التقص الحاصل في غزة جراء العدوان المتواصل على القطاع في ظل الغطرسة والهجمة الاسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد المسؤول الفلسطيني أن المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، كان دائما واقفا بجانب الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما عبر عن الافتخار والاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة المغربية ودولة فلسطين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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