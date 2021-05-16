وفاة لاعب من يوسفية برشيد
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وفاة لاعب من يوسفية برشيد بعد أن سقطت عليه عارضة المرمى

2021-05-16 / 1:26 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن لاعبا ينتمي لنادي يوسفية برشيد فئة الصغار قد توفي صباح هذا اليوم متأثرا بجروح بالغة بعد أن سقطت عليه عارضة المرمى أثناء مباراة تدريبية بملعب الرازي ببرشيد.

و حسب ذات المصادر، فاللاعب الضحية كان يبلغ قيد حياته 11 سنة و هو يمارس كرة القدم ضمن نادي يوسفية برشيد فئة الصغار.

و أضاف المصدر ذاته، أنه و أثناء إجراء فريق يوسفية برشيد فئة الصغار لمباراة تدريبية بملعب الرازي المعتمد من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوجئ الجميع بسقوط عارضة المرمى على رأس الطفل مما أدى لإصابته بجروح بالغة في الرأس.

و على وجه السرعة، تم نقل الطفل لإحدى المصحات الخاصة، غير أن تأثير الإصابة كان قويا ليفارق الحياة مباشرة فور وصوله للمستعجلات مما خلف صدمة كبيرة وسط أهله و زملائه و معارفه و كل سكان المدينة.

و مباشرة فور هذا الحادث، أمرت النيابة العامة مصالح الامن المختصة ببرشيد بفتح تحقيق عاجل في النازلة لتحديد ملابسات هذا الحادث، فيما تم إيداع جثة الطفل اللاعب بمستودع الأموات قصد إجراء تشريح طبي لها.

و تجدر الإشارة إلى أن ملعب الرازي الذي وقعت به الحادثة، هو ملعب مؤشر عليه و مصادق عليه من طرف جامعة الكرة، و يحتضن تداريب عدد من فئات يوسفية برشيد و كذلك المباريات الرسمية لفريق الشباب الرياضي السالمي في بطولة القسم الاحترافي الثاني، فضلا على تداريب كبار يوسفية برشيد في بعض الأحيان.

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