اقتداء بالمغرب .. خبيرشيلي يدعو بلدان أمريكا اللاتينية التضامن مع فلسطين

هبة بريس ـ الرباط

اكد الخبير السياسي والناشط الحقوقي الشيلي، خوان كارلوس موراغا، أن المغرب، الذي أرسل مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين في السياق الحالي المتسم بتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، يقدم “نموذجا للتضامن يحتذى به” بالنسبة لكافة البلدان.

وأشاد موراغا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكد أن الأمر يتعلق بـ”موقف تضامني لجلالة الملك مع الفلسطينيين”، من خلال “مبادرات ملموسة” للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال المحلل السياسي الشيلي، في هذا الصدد، “يجب أن نقدر ونثمن هذه المبادرة”، ودعا بلدان أمريكا اللاتينية إلى أن تحذو حذو المغرب.

وتابع أن المغرب يلتزم، في خضم هذا الوضع الصعب، بـ”موقف مسؤول وتضامني مع السكان الأكثر تضررا”، منددا بشدة بـ”السياسة الإجرامية” التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، الذي “يستحق تضامن الجميع بدون استثناء”.

وأعطى الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أول أمس الجمعة، تعليماته السامية لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتتكون هذه المساعدات الإنسانية من 40 طنا وتتألف من مواد غذائية أساسية وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية.

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