خبيرشيلي يدعو بلدان أمريكا اللاتينية التضامن مع فلسطين سيرا على نهج المغرب
الصورة من الارشيف

اقتداء بالمغرب .. خبيرشيلي يدعو بلدان أمريكا اللاتينية التضامن مع فلسطين

2021-05-16 / 11:42 صباحًا
0
هبة بريس ـ الرباط

اكد الخبير السياسي والناشط الحقوقي الشيلي، خوان كارلوس موراغا، أن المغرب، الذي أرسل مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين في السياق الحالي المتسم بتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، يقدم “نموذجا للتضامن يحتذى به” بالنسبة لكافة البلدان.

وأشاد موراغا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكد أن الأمر يتعلق بـ”موقف تضامني لجلالة الملك مع الفلسطينيين”، من خلال “مبادرات ملموسة” للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال المحلل السياسي الشيلي، في هذا الصدد، “يجب أن نقدر ونثمن هذه المبادرة”، ودعا بلدان أمريكا اللاتينية إلى أن تحذو حذو المغرب.

وتابع أن المغرب يلتزم، في خضم هذا الوضع الصعب، بـ”موقف مسؤول وتضامني مع السكان الأكثر تضررا”، منددا بشدة بـ”السياسة الإجرامية” التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، الذي “يستحق تضامن الجميع بدون استثناء”.

وأعطى الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أول أمس الجمعة، تعليماته السامية لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتتكون هذه المساعدات الإنسانية من 40 طنا وتتألف من مواد غذائية أساسية وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكاديمي فلسطيني ..دعم المغرب لفلسطين محط تقدير كبي

أكاديمي فلسطيني ..دعم المغرب لفلسطين محط تقدير كبي

2021-05-16 / 10:24 صباحًا
Photo of الأمين العام لهيئة نصرة القدس: المغرب ظل ولايزال وفيا لالتزامه باقامة دولة فلسطينية مستقلة

الأمين العام لهيئة نصرة القدس: المغرب ظل ولايزال وفيا…

2021-05-15 / 8:55 مساءً
Photo of سفير دولة فلسطين يشكر الملك محمد السادس على دعمه الموصول للقضية الفلسطينية

سفير دولة فلسطين يشكر الملك محمد السادس على دعمه…

2021-05-15 / 6:41 مساءً
Photo of رئيس مكتب الاتصال “الإسرائيلي” فـي الرباط يكشف سبب مغادرته للمغرب

رئيس مكتب الاتصال “الإسرائيلي” فـي الرباط يكشف سبب مغادرته…

2021-05-15 / 6:32 مساءً
Photo of إرسال مساعدات إنسانية تجسيد للالتزام الملموس والثابت للملك اتجاه القضية الفلسطينية

إرسال مساعدات إنسانية تجسيد للالتزام الملموس والثابت للملك اتجاه…

2021-05-15 / 5:38 مساءً
Photo of البرلمان العربي يثمن قرار العاهل المغربي بإرسال مساعدات عاجلة للفلسطينيين

البرلمان العربي يثمن قرار العاهل المغربي بإرسال مساعدات عاجلة…

2021-05-15 / 11:58 صباحًا
Photo of المغرب يُرسل مساعدات للفسطينيين والجزائر تكتفي بتدوينات وتعليقات “بن قنة”

المغرب يُرسل مساعدات للفسطينيين والجزائر تكتفي بتدوينات وتعليقات “بن…

2021-05-14 / 11:19 مساءً
Photo of خبير سياسي إسباني يتقدم بشكاية إلى القضاء ضد المدعو إبراهيم غالي

خبير سياسي إسباني يتقدم بشكاية إلى القضاء ضد المدعو…

2021-05-14 / 8:18 مساءً
Photo of مؤسس حركة المجاهدين: المعتقل السابق أعراس سلّم أسلحة إلى تنظيم جهادي

مؤسس حركة المجاهدين: المعتقل السابق أعراس سلّم أسلحة إلى…

2021-05-14 / 1:31 مساءً
Photo of نواب أوروبيون يفعلون إجراء ضد انتحال الهويات من قبل “البوليساريو” والجزائر

نواب أوروبيون يفعلون إجراء ضد انتحال الهويات من قبل…

2021-05-14 / 12:46 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق