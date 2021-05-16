وزير الخارجية الفلسطيني يدعو لتشكيل جبهة دولية لملاحقة إسرائيل
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

وزير الخارجية الفلسطيني يدعو لتشكيل جبهة دولية لملاحقة إسرائيل

2021-05-16 / 11:15 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى تشكيل جبهة دولية لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.

وقال المالكي اليوم الأحد، خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بخصوص مستجدات التصعيد الفلسطيني-الإسرائيلي الحالي: “نتطلع الى دعمكم على المسارات كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية، لتشكيل جبهة دولية للتصدي بقوة للجرائم والتصعيد الإسرائيلي، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان، والمحاكم الدولية لتحميل الاحتلال المسؤولية، ولمساءلته ومحاسبته، ولمواجهة وعزل هذه المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية ومقاطعتها وحظر منتجاتها، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، ومواجهة أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدائية، بما فيها المطالبة بتنفيذ الالتزامات وقرارات الامم المتحدة، وآخرها قرار مجلس الامن 2334، وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وأدواته، وسرعة حظر أعمال الشركات العاملة مع المستعمرات”.

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