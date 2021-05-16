أكاديمي فلسطيني ..دعم المغرب لفلسطين محط تقدير كبي

هبة بريس ـ و م ع

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أيمن الرقب، أن الدعم الموصول، الذي ما فتئ المغرب يقدمه للقضية الفلسطينية والفلسطينيين، في نضالهم من أجل إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، هو محط تقدير كبير من لدن الفلسطينيين.

وعبر الأكاديمي الفلسطيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن تقديره وامتنانه الكبير لمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل الظروف الحالية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة، مذكرا بالمواقف المشرفة للمغرب في دعم النضال الفلسطيني ضد الاحتلال.

وقال في هذا الصدد ” نُقدر للمملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، دعمها المتواصل للقضية الفلسطينية، ونعتبر أن المغرب ظل على الدوام يمثل عمق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.

ودعا أيمن الرقب المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، تعيش بأمن وسلام مثل بقية شعوب العالم.

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