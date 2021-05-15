تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تزييف العلامات التجارية
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تنسيق أمني يطيح بمروجي مخدرات بالقنيطرة

2021-05-15 / 11:49 مساءً
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هبة بريس-

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم السبت 15 ماي، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على مستوى الطريق السيار الرابط بين مدينتي طنجة والقنيطرة، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة خفيفة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 1435 قرص مخدر، من بينها 900 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” و535 قرص طبي مخدر من نوع “نورداز”.

وأضافت المديرية أن عملية تنقيط المشتبه فيهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أظهرت أن أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.

وسجل المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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