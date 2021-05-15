المغرب يستضيف رسميا نهائي دوري أبطال أفريقيا

2021-05-15 / 11:30 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم السبت، منح شرف تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر في 17 يوليوز المقبل، للمغرب.

جاء ذلك في بلاغ صدر في ختام اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد ، الذي عقد في العاصمة الرواندية كيغالي ،برئاسة رئيس ال”كاف” باتريس موتسيبي، وحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) جياني إنفانتينو.

و بحسب مصادر مطلعة فقد تقرر إجراء المباراة النهاية لدوري أبطال أفريقيا في ملعب المجمع الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وخلال نفس الاجتماع، قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم إقامة نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم في مدينة كوتونو بجمهورية بنين يوم 10 يوليوز المقبل.

وكانت مصر قد استضافت نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة الدولي، حيث فاز الفريق الأحمر بنتيجة (2-1) .

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