الحبس النافذ لناشط فيسبوكي بصفرو

2021-05-15 / 10:52 مساءً
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هبة بريس- فاس

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو بالحبس النافذ أربعة أشهر لمدون فايسبوكي بتهمة التحريض على عرقلة أشغال بسد مداز ضواحي إقليم صفرو.

ونددت فعاليات حقوقية ونشطاء ومدونين محليين باعتقال المواطن ” رشيد كداح ” عبر تدوينة عبر فيها عن رأيه في موضوع يهم الشأن المحلي على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، حيث اعتبرت ذات الفعاليات بأن التهمة لا ترقى إلى درجة جرم يعاقب عليه مواطن عبر عن رأيه.

وتمت متابعة المدون المذكور من طرف النيابة العامة، بعد أن قام بتغطية فيسبوكية على حائطه، حول وقفة احتجاجية قام بها عمال بسد مداز مطالبين بتسوية أوضاعهم المادية واحترام بنود مدونة الشغل والتصريح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي وتمكينهم من العطل السنوية والاعياد الدينية والوطنية واحتساب الساعات الاضافية.

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