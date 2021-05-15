طرفاية: توقيف شخصان يقود إلى حجز 50 كيلوغرام من الشيرا

هبة بريس – أشعبان لحبيب

بعد تضييق الخناق عليهم من طرف الشرطة القضائية بمدينة العيون، وجل أحيائها عبر دورياتها المكثفة، التي تسببت في نزوح بعض الخارجين عن القانون، فررا من قبضة الأمن الوطني نحو جماعة الدورة بالنفود الترابي لإقليم طرفاية.

إلا أن مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية طرفاية، لم تعطيهم الفرصة للإستراحة من عناء السفر، حتى تمكنت من توقيفهم عصر اليوم السبت، وذلك للاشتباه في تورطھما في قضیة تتعلق بحیازة وترویج المخدرات.

ومن خلال تعميق البحث معهما، إعترفا بحيازتهم لكمية كبيرة من الشيرا حددتها مصادرنا في 50 كيلوغرام، كانت مخبأة داخل احد المنازل بالنفود الترابي لجماعة الدورة.

وقد تم ضبط المخدرات المحجوزة بمنطقة عين تسكرد، من طرف مصالح الدرك الملكي بینما تم الإحتفاظ بالشخصین الموقوفین تحت تدبیر الحراسة النظریة، رھن إشارة البحث الذي یجري تحت إشراف النیابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جمیع ظروف وملابسات ھذه القضیة، وكذا تحدید إمتداداتھا وإرتباطاتھا المحتملة.

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