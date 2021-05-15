بتعليمات ملكية سامية.. مغادرة أول طائرة عسكرية تحمل مساعدات للشعب الفلسطيني

2021-05-15 / 10:38 مساءً
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هبة بريس- الرباط

بتعليمات ملكية سامية ، غادرت مساء اليوم السبت 15 ماي ، أول طائرة عسكرية ، القاعدة الجوية للقوات الملكية الجوية بالقنيطرة في اتجاه عمان على متنها مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، في وقت سابق بأن الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تفضل بإعطاء تعليماته السامية لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه المساعدات الإنسانية التي تتكون من 40 طنا، تتألف من مواد غذائية أساسية وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية، مشيرة إلى أنه سيتم نقل هذه المساعدات الإنسانية بواسطة طائرات للقوات المسلحة الملكية.

وأضافت أن قرار الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يأتي في إطار دعم المملكة المتواصل للقضية الفلسطينية العادلة، وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وكانت المملكة المغربية قد أدانت بأشد العبارات أعمال العنف المُرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي لا يؤدي استمرارها سوى إلى تعميق الهوة، و تأجيج الأحقاد وإبعاد فرص السلام أكثر في المنطقة.

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تعليق واحد

  1. لماذا لا تعينوا المقاومة الفلسطينية بالأسلحة والقنابل والصواريخ الشديدة الإنفجار كما تفعل إيطاليا الصليبية مع اليهود. ألم يأتكم بعد نبأ إرسال بواخر عملاقة هذه الدقائق من ميناء ليفورنو الإيطالي في اتجاه العدو الصهيوني مدججة بالقنابل لتدمير فلسطين. لماذا لا تنددون ؟

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