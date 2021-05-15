طنجة.. وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني (صور)

هبة بريس- مكتب طنجة

تم اليوم السبت بمدينة طنجة تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة.

وردد المشاركون خلال هذه الوقفة، التي نظمت بمبادرة من فعاليات سياسية وحقوقية ومدنية، بساحة الأمم وسط مدينة طنجة، شعارات تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية.



وكان جلالة الملك رئيس لجنة القدس، قد أعطى تعليماته السامية لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتتكون هذه المساعدات الإنسانية من 40 طنا، تتألف من مواد غذائية أساسية وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية، سيتم نقلها بواسطة طائرات للقوات المسلحة الملكية.

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