ليستر سيتي يحرز لقب كأس انجلترا للمرة الأولى في تاريخه

2021-05-15 / 8:40 مساءً
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هبة بريس- وكالات

تُوج نادي ليستر سيتي بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغلبه نادي تشلسي بهدف مقابل لاشيء.

وهذه أول مرة يفوز بها النادي بهذه البطولة في تاريخه. ووصل الفريق إلى المباراة النهائية لأول مرة منذ عام 1969.

وأقيمت المباراة على استاد ويمبلي في لندن. وسجل هدف الفوز البلجيكي يوري تيليمانز في الدقيقة 63 من تسديدة رائعة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا لافتا بعد أن بدأت الحكومة البريطانية في تخفيف الإجراءات الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار جائحة كوفيد 19.

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