نتنياهو: نواجه أياما صعبة وضرباتنا لحماس ستستمر

هبة بريس- وكالات

كشف رئيس الوزراء الأسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة مستمرة وتستهدف حركة “حماس”.

وأكد نتنياهو في كلمة مساء السبت أن الجيش الإسرائيلي “يوجه ضربات قوية وقاتلة للمنظمات الفلسطينية عن طريق البر والبحر والجو”، مضيفا : “تنتظرنا أيام ليست بالسهلة، وعلينا جميعا التوحد في مواجهة الإرهابيين والمخربين”.

وفي حديثه عن التصعيد في مناطق الخط الأخضر، قال نتنياهو إن “ما يجري داخل بلادنا خطير جدا”، لافتا إلى المسؤولين عن هذه الأحداث “مشاغبون يهاجمون اليهود”.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 10 0