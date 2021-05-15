تونس تستضيف تمرين عسكري بحري بمشاركة الجيش المغربي والجزائري

2021-05-15 / 7:55 مساءً
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هبة بريس- الرباط

تحتضن تونس بداية الأسبوع المقبل وإلى غاية 28 ماي ، تمرينا عسكريا بحريا متعدد الأطراف الذي يحمل إسم “فونيكس إكسبراس 21″، بمشاركة الولايات المتحدة والدول المغاربية( المغرب والجزائر وتونس، موريتانيا وليبيا ) وبلدان أوروبية، بحسب ماكشفت عنه وكالة الأنباء التونسية.

وأضافت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن مصدر بوزارة الدفاع، أن “هذا التمرين يتم بالشراكة مع القيادة الأمريكية لأفريقيا وبمشاركة 4 بواخر عسكرية تابعة لجيش البحر و5 بواخر عسكرية أجنبية و130 ضابطا ينتمون لـ12 عشر دولة وهي الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا”.

وأردف المصدر أن هذا التمرين يشمل برنامجا لتدريبات متقدمة لفرق الطلائع البحرية والقوات الخاصة ويهدف إلى تدريب البحريات المشاركة على قيادة وتنفيذ عملية بحرية مشتركة لمقاومة الأنشطة غير المشروعة بالبحر وتطوير مهارات العسكريين من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم، حيث تم إعداد بروتكول صحي خاص بالتمرين للتوقي من انتشار فيروس كورونا.

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