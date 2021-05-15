هجوم صاروخي من جنوب لبنان على إسرائيل
الصورة من الارشيف

“كتائب القسام” تقرر وقف الهجمات على”تل أبيب” لمدة ساعتين

2021-05-15 / 7:34 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أعلنت “كتائب القسام” اليوم السبت، أنها قررت وقف الهجمات عن “تل أبيب ومحيطها” لمدة ساعتين (من 10-12م).

ووجهت كتائب القسام في وقت سابق تحذيرا شديدا إلى الجانب الإسرائيلي بعد قصفها الأبراج المدنية، آخرها برج “الجلاء” الذي يتضمن مكاتب لوكالات إعلامية ومنازل سكنية.

ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بيانين مقتضبين على قناتها في “تلغرام” تعقيبا على انهيار برج الجلاء قبل ساعات نتيجة الضربات الإسرائيلية.

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