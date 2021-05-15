خراطيم مياه وقنابل مسيلة للدموع في تفريق مظاهرة داعمة لفلسطين بباريس

2021-05-15 / 7:12 مساءً
0
هبة بريس- وكالات

أوقفت الشرطة الفرنسية 44 شخصا أثناء مظاهرة محظورة مؤيدة لفلسطين نظمت في العاصمة باريس اليوم السبت.

وفي تغريدة على صفحته في “تويتر” شكر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان جميع أفراد الشرطة وقوات الدرك الذين شاركوا في الحفاظ على النظام العام اليوم السبت، موضحا أن هناك “51 موقوفا (عبر فرنسا) بينهم 44 في باريس”. وأضاف الوزير أن أحد الشرطيين أصيب بجروح أثناء اشتباكات بين عناصر الأمن والمتظاهرين في العاصمة الفرنسية.

وقالت شرطة باريس في بيان نشر على حسابها الرسمي في “تويتر” إن “عناصر الأمن نجحوا في إعادة الهدوء إلى المناطق الشمالية من العاصمة”.

وفي الوقت السابق من اليوم، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد محتجين كانوا يحرقون صناديق قمامة ويرشقون رجال الأمن بالحجارة أثناء المظاهرة التي خطط منظموها دعما للفلسطينيين وسط تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اليونان.. قنابل الغاز وخراطيم المياه ضد متظاهرين متضامنين مع الفلسطينيين

اليونان.. قنابل الغاز وخراطيم المياه ضد متظاهرين متضامنين مع…

2021-05-15 / 5:45 مساءً
Photo of بعد برج “الجلاء”.. غارة إسرائيلية تدمر برج “مشتهى” في غزة

بعد برج “الجلاء”.. غارة إسرائيلية تدمر برج “مشتهى” في…

2021-05-15 / 5:13 مساءً
Photo of “سرايا القدس” تعلن إطلاق حملة صاروخية قوية.. وصفارات الإنذار تدوي بتل أبيب

“سرايا القدس” تعلن إطلاق حملة صاروخية قوية.. وصفارات الإنذار…

2021-05-15 / 3:42 مساءً
Photo of بعد قصف برج سكني.. “القسام” تتوعد: على سكان تل أبيب الوقوف على رجل واحدة

بعد قصف برج سكني.. “القسام” تتوعد: على سكان تل…

2021-05-15 / 2:06 مساءً
Photo of إسرائيل تدمر برج الجلاء مقر وسائل إعلام دولية في غزة

إسرائيل تدمر برج الجلاء مقر وسائل إعلام دولية في…

2021-05-15 / 1:20 مساءً
Photo of قبيل تدميره.. الجيش الإسرائيلى يمهل سكان ثانى أكبر برج فى غزة دقائق لإخلائه

قبيل تدميره.. الجيش الإسرائيلى يمهل سكان ثانى أكبر برج…

2021-05-15 / 12:35 مساءً
Photo of حماس: رفض إسرائيل هو سبب إخفاق المساعي الدولية لإقرار الهدنة

حماس: رفض إسرائيل هو سبب إخفاق المساعي الدولية لإقرار…

2021-05-15 / 12:20 مساءً
Photo of الرئاسة الفلسطينية: جريمة الاحتلال التي راح ضحيتها عائلة كاملة لا يمكن السكوت عليها

الرئاسة الفلسطينية: جريمة الاحتلال التي راح ضحيتها عائلة كاملة…

2021-05-15 / 11:33 صباحًا
Photo of بالفيديو.. فلسطيني يفقد أسرته في قصف إسرائيلي وينجو رفقة رضيعه

بالفيديو.. فلسطيني يفقد أسرته في قصف إسرائيلي وينجو رفقة…

2021-05-15 / 10:33 صباحًا
Photo of بالدبابات والزوارق الحربية.. إسرائيل تقصف مناطق في غزة

بالدبابات والزوارق الحربية.. إسرائيل تقصف مناطق في غزة

2021-05-15 / 10:11 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق