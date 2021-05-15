رئيس مكتب الاتصال “الإسرائيلي” فـي الرباط يكشف سبب مغادرته للمغرب
هبة بريس- الرباط
كشف رئيس مكتب الاتصال “الإسرائيلي” فـي الرباط، “ديفيد غوفرين”، عن سبب مغادرته المفاجئ للمغرب في اتجاه اسرائيل الثلاثاء الماضي، بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.
وقال غوفرين في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه اضطر للسفر إلى “إسرائيل” للاطمئنان على الحالة الصحية لوالده الذي يرقد بالمستشفى”.
وأضاف في نفس التغريدة “أشكر كل أصدقائي اللذين آزروني وسألوا عن صحته”، مردفا “سوف أرجع للمغرب بعد عيد نزول التوراة إن شاء الله، اتمنى الصحة والسلام للجميع وكل عام وأنتم بخير”.
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المجموع 20 آراء
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7 تعليقات
ذهب بلا رجعة ، ياقتلة الأطفال، يامغتصبي أراضي الناس بهدم البيوت واستعمارها..يامجرمين عبر التاريخ والأزمنة..ياصهاينة القتلة
الى الجحيم انت و من اتى بك و سمح لك بتدنيس ارض اجدادنا باقدامك الكريهة النتنة يا صهيوني
الى الجحيم انت ومن أتى بك من ابناء صهيون اصحاب السلام الابراهمي
لاتقة في اليهود مطلقا مطلقا لا ارجعك الله الينا
اليهود سبب الفتن منذ زمن الصحابة الكرام والخلافاء الراشدين هم سبب قتل عثمان وعلى والحسين وكبار الصحابة رضي الله عنهم اجمعين وهم سبب الفتن في كل البقاع الاسلامية وهم كذلك السبب الحقيقي وراء النزاع المغربي الجزائري هذه حقيقة صامتة لا يعلمها بل ولا يستحضرها الا القليل من المسلمين
نسال الله شفاء لوالدك كما نسال الله ان تحل القضية الفلسطينية في اقرب وقت .ولبعض المعلقين .اين هو العدو الجزائري ؟ كلهم يزايدون على القضية وبدون مساندة .المغرب قدم الكثير ومازال.وهو احسن دولة الان للتوسط لحل ا لازمة
أشك أن كاتب المقال يعيش في زمننا! زمن الانتفاضة ودحر العدو الصهيوني وإخراجه من كل فلسطين، إن زمن التطبيع قد ولى، وأصبح مجرد نقطة سوداء في تاريخ أمتنا المجيد. لم يأت بارادتنا ولن يعود ولو أراد. إن أبطال غزة يصنعون الآن خريطة جديدة لعالم لا وجود للكيان الصهيوني فيه.
بدون رجعة يا مجرمين