رئيس مكتب الاتصال “الإسرائيلي” فـي الرباط يكشف سبب مغادرته للمغرب

هبة بريس- الرباط

كشف رئيس مكتب الاتصال “الإسرائيلي” فـي الرباط، “ديفيد غوفرين”، عن سبب مغادرته المفاجئ للمغرب في اتجاه اسرائيل الثلاثاء الماضي، بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.

وقال غوفرين في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه اضطر للسفر إلى “إسرائيل” للاطمئنان على الحالة الصحية لوالده الذي يرقد بالمستشفى”.

وأضاف في نفس التغريدة “أشكر كل أصدقائي اللذين آزروني وسألوا عن صحته”، مردفا “سوف أرجع للمغرب بعد عيد نزول التوراة إن شاء الله، اتمنى الصحة والسلام للجميع وكل عام وأنتم بخير”.

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